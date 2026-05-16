sábado 16 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de mayo de 2026 - 14:15
Copa Libertadores

Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

En la previa de Always Ready vs Mirassol, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 19 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina) en Gigante del Norte. El árbitro designado será José Burgos.

+ Seguir en
Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El próximo martes 19 de mayo, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Mirassol visita a Always Ready en Gigante del Norte, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores.

Lee además
independiente del valle vs libertad: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo h de la copa libertadores

Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores
boca juniors vs cruzeiro: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo d de la copa libertadores

Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores

Así llegan Always Ready y Mirassol

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready ganó su último duelo ante Lanús por 4 a 0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol viene de vencer a Liga de Quito en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 5 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Mirassol se quedó con la victoria por 2 a 0.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo G. Mirassol acumula 9 puntos y 5 goles, mientras que Always Ready necesita remontar posiciones para salir de la última posición, con 3 unidades y 4 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será José Burgos.


Fecha y rival de Always Ready en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Mirassol en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Always Ready y Mirassol, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores

Santa Fe vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

Rosario Central vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

Fluminense vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy quiere seguir en la punta video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta: "Dar vuelta a la página y volver a ganar"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán video
Policiales.

Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Gimnasia de Jujuy ante Belgrano por Copa Argentina (Foto ilustativa)
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina

FNE 2026. 
Elecciones.

FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

En Tucumánun popular cantante argentino sorprendió con un show callejero video
País.

En Tucumán un popular cantante argentino sorprendió con un show callejero

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
Estudiantes.

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel