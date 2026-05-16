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16 de mayo de 2026 - 14:17
Copa Libertadores

Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores

Cruzeiro se mide ante Boca Juniors en la Bombonera el martes 19 de mayo a las 21:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Jesús Valenzuela Sáez.

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Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo martes 19 de mayo, Cruzeiro visita a Boca Juniors en la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores.

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Así llegan Boca Juniors y Cruzeiro

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Barcelona. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 3 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cruzeiro y U. Católica, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 2 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Cruzeiro se impuso por 1 a 0.

Cruzeiro se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Xeneize tiene que ganar para subir de posiciones al estar en tercer puesto y tener 6 puntos.

Jesús Valenzuela Sáez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Boca Juniors en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cruzeiro en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Boca Juniors y Cruzeiro, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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