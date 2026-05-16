Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Independiente del Valle recibe el próximo martes 19 de mayo a Libertad por la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.

Así llegan Independiente del Valle y Libertad Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores Independiente del Valle cayó 0 a 2 ante UCV en el Olímpico de la UCV. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores Libertad llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 0 a 1. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 3 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 8 goles en contra y 3 a favor.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente del Valle fue el ganador por 2 a 3. Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Ind. del Valle está detrás del líder del Grupo H con 7 unidades, mientras Libertad se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que va último al no sumar puntos. El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.

Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Libertad en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Independiente del Valle y Libertad, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.