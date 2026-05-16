sábado 16 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de mayo de 2026 - 14:23
Copa Libertadores

Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente del Valle vs Libertad. El duelo, a disputarse en el estadio Banco Guayaquil el martes 19 de mayo, comenzará a las 23:00 (hora Argentina) y será dirigido por Anderson Daronco.

+ Seguir en
Independiente del Valle vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Independiente del Valle recibe el próximo martes 19 de mayo a Libertad por la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.

Lee además
boca juniors vs cruzeiro: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo d de la copa libertadores

Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores
always ready vs mirassol: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo g de la copa libertadores

Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

Así llegan Independiente del Valle y Libertad

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle cayó 0 a 2 ante UCV en el Olímpico de la UCV. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Libertad llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 0 a 1. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 3 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 8 goles en contra y 3 a favor.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente del Valle fue el ganador por 2 a 3.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Ind. del Valle está detrás del líder del Grupo H con 7 unidades, mientras Libertad se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que va último al no sumar puntos.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.


Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Libertad en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Independiente del Valle y Libertad, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores

Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

Santa Fe vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

Rosario Central vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

Fluminense vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy quiere seguir en la punta video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta: "Dar vuelta a la página y volver a ganar"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán video
Policiales.

Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Gimnasia de Jujuy ante Belgrano por Copa Argentina (Foto ilustativa)
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina

FNE 2026. 
Elecciones.

FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

En Tucumánun popular cantante argentino sorprendió con un show callejero video
País.

En Tucumán un popular cantante argentino sorprendió con un show callejero

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
Estudiantes.

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel