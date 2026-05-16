Rosario Central vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores

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El cotejo entre Rosario Central y UCV, por la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 19 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y UCV Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores Rosario Central logró un triunfo por 1-0 ante Libertad. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 0 gol en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores UCV llega con ventaja tras derrotar a Independiente del Valle con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 7.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Rosario Central quien ganó 0 a 3. El Canalla tiene el liderato del Grupo H con 10 unidades y 5 goles, mientras que UCV quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 6 unidades, con 6 tantos. Flavio Rodrigues De Souza es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Rosario Central en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fecha y rival de UCV en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Rosario Central y UCV, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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