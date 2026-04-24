Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

Un alumno de un colegio secundario de la ciudad de San Pedro fue demorado este viernes luego de que encontraran un cuchillo de metal en su mochila durante el control de ingreso al establecimiento. El procedimiento se realizó cerca de las 14, en el marco del protocolo de seguridad que se viene aplicando en instituciones educativas de Jujuy tras los recientes casos de amenazas de tiroteo.
Según se informó, el operativo se desarrolló a pedido y en presencia del cuerpo docente. En ese contexto, el personal policial que cumplía servicio de seguridad en la escuela constató que uno de los estudiantes llevaba un arma blanca entre sus pertenencias, por lo que procedió a su secuestro inmediato.
Después del hallazgo, el estudiante fue trasladado junto a su progenitora a la dependencia policial correspondiente. En el caso tomó intervención el ayudante fiscal Mauro Cabrera, quien quedó a cargo de impartir las directivas para la continuidad de las actuaciones.
El episodio se da en un contexto de fuerte preocupación dentro del ámbito escolar jujeño, luego de que en los últimos días se registraran distintas amenazas que encendieron las alarmas en la comunidad educativa.
Refuerzan medidas preventivas en las escuelas
Si bien en los casos recientes no se concretaron hechos violentos, los mensajes intimidatorios llevaron a reforzar los controles y activar protocolos más estrictos en los ingresos a los establecimientos.
Entre las medidas previstas ante una posible amenaza, el protocolo establece la comunicación inmediata con el 911 y una serie de acciones específicas para directivos, docentes y alumnos, con el objetivo de ordenar la respuesta y evitar situaciones de pánico.
Qué indica el protocolo ante una amenaza
Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo
Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo
En caso de una amenaza, los directivos deberán:
- Comunicarse de inmediato con el 911.
- Dirigirse a un espacio de resguardo previamente planificado.
- Centralizar la información para evitar confusiones.
- Controlar los accesos a la institución.
- Mantener informada a toda la comunidad educativa.
Estas acciones buscan garantizar una conducción ordenada de la situación y evitar el pánico.
Rol de los docentes dentro del aula
El protocolo también asigna un papel clave a los docentes, quienes deberán:
- Transmitir calma a los estudiantes.
- Generar un espacio de contención emocional.
- Esperar indicaciones de las autoridades.
- Mantener informados a los alumnos sobre la situación.
Se apunta a que los educadores funcionen como un sostén fundamental en momentos de incertidumbre.
Recomendaciones para los estudiantes
Por su parte, los estudiantes deberán:
- Mantener la calma en todo momento.
- Seguir las indicaciones del docente.
- Evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales.
- Alejarse de cualquier situación que represente peligro.
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