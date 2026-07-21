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21 de julio de 2026 - 10:44
Sociedad.

ANSES actualizó los haberes de agosto: cuánto cobrarán jubilados y pensionados

El organismo previsional aplicará una suba del 1,89% y difundió los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES confirmó el aumento de agosto.

ANSES confirmó el aumento de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció oficialmente una suba del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobrará durante agosto de 2026. La suba abarcará tanto a los haberes del sistema previsional como a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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A partir de esta actualización, la ANSES dio a conocer los valores actualizados que recibirán los titulares de las distintas prestaciones. En paralelo, se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, el cual continuará aplicándose bajo las mismas condiciones que en períodos anteriores.

Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES con el aumento de agosto

La ANSES implementará durante agosto de 2026 una suba del 1,89% en las prestaciones, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.

El ajuste fue determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el organismo considera para establecer la actualización de los haberes. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una inflación del 1,9% en junio, la ANSES realiza el cálculo utilizando el valor con mayor precisión decimal, motivo por el cual el incremento final será del 1,89%.

Con la aplicación de este aumento, los montos de las prestaciones previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.775,93, que asciende a $489.775,93 con el bono de $70.000.
  • Jubilación máxima: $2.824.694,49.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74, o $405.820,74 con bono.
  • Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.
  • PNC por vejez: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.
  • PNC para madres de siete hijos: $419.775,93, que llega a $489.775,93 con el bono.

En relación con las asignaciones familiares correspondientes al SUAF, los beneficiarios que se encuentren dentro del primer tramo de ingresos percibirán los siguientes importes:

  • Asignación por hijo: $75.433.
  • Asignación por hijo con discapacidad: $245.597.
  • Asignación por nacimiento: $87.926.
  • Asignación prenatal: $75.433.
  • Asignación por adopción: $525.682.
  • Asignación por matrimonio: $131.652.
  • Asignación por cónyuge: $18.304.
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Qué pasará con la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en agosto

La actualización de movilidad prevista para agosto también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, que recibirán el mismo ajuste del 1,89% aplicado al resto de las prestaciones.

Luego del incremento, tanto la AUH como la Asignación por Embarazo tendrán un valor de $150.848. De ese monto, $120.678,40 serán depositados mensualmente de manera directa, mientras que $30.169,60 permanecerán retenidos hasta que se cumpla con la entrega de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por discapacidad, el importe total llegará a $491.173, con un pago inmediato de $392.938,40 y una parte retenida de $98.234,60 hasta completar el trámite correspondiente.

Por otra parte, el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días también tendrá una modificación en su monto, que ascenderá a $56.897 debido al ajuste establecido por la movilidad. En cambio, la Tarjeta Alimentar continuará sin cambios en sus importes actuales: $72.250 para los hogares con un hijo, $113.299 para aquellos que tienen dos hijos y $149.425 para las familias con tres o más hijos.

Cómo consultar las liquidaciones de ANSES en Mi ANSES

Las liquidaciones correspondientes a agosto podrán consultarse a través de Mi ANSES a partir del 10 de agosto de 2026, antes de que comience el calendario de pagos establecido para ese período.

Para revisar la información sobre los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, los usuarios deberán ingresar a la plataforma utilizando su CUIL o CUIT junto con la Clave de la Seguridad Social. La publicación anticipada de estos datos permite que cada titular conozca con tiempo los valores que recibirá durante el mes y controle la acreditación de sus prestaciones.

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