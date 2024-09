Argentina acordó con Reino Unido y retomarán los vuelos de Córdoba a Malvinas

Y sumó: “Nuestra posición no ha cambiado, la de Argentina tampoco. Seguirá siendo un tema muy sensible y difícil entre nosotros, pero tenemos muchos intereses en común y este anuncio de hoy muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer causas positivas que son beneficiosas para ambos lados y sobre todo para los más afectados por el conflicto. Los dos cancilleres tuvieron una reunión muy fructífera. Desde mi llegada a Argentina hace tres años he tenido la honra de conocer a los familiares de los países del conflicto del Atlántico Sur y siempre me llamó mucho la atención su pasión”.

De acuerdo con lo que informaron la Cancillería y el Foreign Office, se progresará en una amplia agenda entre ambas naciones sobre otros asuntos relacionados con el Atlántico Sur.

Imagen de la entrada a Puerto Argentino en las Islas Malvinas.

El anuncio se realizó a través de un comunicado que menciona que se aplicará a esta agenda y a sus resultados “la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989”. Este documento, firmado durante el mandato de Carlos Menem, hace referencia a la fórmula del “paraguas de soberanía”.

Los ministros de Relaciones Exteriores decidieron reiniciar las conversaciones para concluir la tercera etapa del Plan Proyecto Humanitario en colaboración con la Cruz Roja Internacional. Además, se planea coordinar un viaje de los familiares de los fallecidos a las Islas antes de que termine 2024, permitiéndoles rendir homenaje en las sepulturas de los soldados que reposan allí.

Asimismo, se determinó la importancia de implementar acciones específicas relacionadas con la preservación de las pesquerías y mejorar la conectividad, conforme a los acuerdos logrados en 2018, que incluyen la reactivación del vuelo semanal de San Pablo hacia las Islas, con una parada mensual.

Vista de las tumbas en el cementerio malvinense de Darwin, en las que yacen soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 con el Reino Unido por el dominio de las Islas Malvinas.

Estas acciones facilitarán el progreso hacia una agenda más audaz de colaboración en diversas áreas y bajo un marco de soberanía, con el objetivo de fomentar el desarrollo humano y económico, además de fortalecer los vínculos entre las Islas y el continente.

La canciller Mondino y el secretario Lammy “acogieron con beneplácito las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral y acordaron hablar nuevamente en una oportunidad futura”, de acuerdo a lo que se informó oficialmente.

La embajadora Kirsty Hayes resaltó que la declaración de los ministros de Relaciones Exteriores Lammy y Mondino se produce tras varios meses de esfuerzos altamente fructíferos, y “permitirá avances concretos en lo humanitario, en lo ambiental y en la conectividad, que beneficiarán a británicos, argentinos e isleños”.

“Esperamos que la tercera etapa del proyecto de identificación de los restos de los caídos argentinos sea tan exitosa como las dos primeras. Y que ese proyecto, así como la organización de un nuevo vuelo humanitario al Cementerio argentino cerca de Darwin, permitan traer un poco de paz a las familias de los caídos. Además, el establecimiento de un nuevo vuelo comercial a las islas que tenga escala mensual en Córdoba facilitará los viajes no sólo de los familiares de los caídos, sino también de muchos veteranos que viven en las provincias del norte”.

La reanudación de los vuelos

El servicio aéreo que partía de San Pablo, hacía escala en Córdoba y finalizaba en las Malvinas fue aprobado en noviembre de 2018, pero comenzó a operar un año después. Su suspensión se produjo por decisión de las autoridades británicas debido a la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.

A partir de octubre de ese mismo año, la Cancillería argentina planteó la reanudación de estos vuelos y envió cartas al Reino Unido con el propósito de restablecer el servicio. En diciembre de 2021, ya bajo la gestión de Santiago Cafiero, quien asumió el cargo que antes ocupaba Felipe Solá, se propusieron dos vuelos humanitarios con aerolíneas nacionales desde el continente argentino, aunque la propuesta fue desestimada.

Argentina y el Reino Unido acordaron retomar los vuelos de Córdoba a Malvinas.

En julio de 2022, se reanudó el vuelo regular desde Punta Arenas hacia las Malvinas, con una escala mensual en Río Gallegos. Sin embargo, desde entonces no ha habido avances hacia el establecimiento de un vuelo que despegue o al menos toque suelo argentino.

