"Argentina, allá vamos": el papa León XIV sorprendió a una pareja argentina en el Vaticano

Una pareja argentina que visitó el Vaticano vivió un momento especial al encontrarse con el papa León XIV . Durante el saludo, uno de los visitantes aprovechó para preguntarle si finalmente viajaría a nuestro país. La respuesta del pontífice fue breve, pero suficiente para renovar las expectativas: “Argentina, allá vamos”.

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El intercambio se conoció este jueves 22 de octubre y rápidamente despertó interés entre los fieles argentinos, que esperan la llegada del Santo Padre en noviembre. Aunque se trató de una conversación informal, sus palabras fueron interpretadas como una señal positiva sobre la posibilidad de concretar el viaje.

La visita de León XIV a Sudamérica estaba prevista para las próximas semanas, pero su reciente intervención quirúrgica abrió interrogantes sobre la continuidad de la agenda. Por ese motivo, las autoridades argentinas y los representantes de la Iglesia permanecen atentos a las comunicaciones oficiales del Vaticano.

“Argentina, allá vamos”: el saludo que generó expectativa

El encuentro tuvo lugar en el Vaticano, donde el papa León XIV retomó sus actividades públicas después de recibir el alta médica. Allí, un fiel argentino le consultó directamente por su visita al país y obtuvo una respuesta que alimentó la ilusión de quienes esperan recibirlo.

“Argentina, allá vamos”, respondió el pontífice.

La frase adquiere especial importancia porque llega en medio de las dudas sobre su recuperación y la posibilidad de mantener el itinerario previsto. Si bien el Papa manifestó su intención de viajar, la respuesta no constituye por sí misma una nueva confirmación oficial de las fechas.

Para los fieles argentinos, la expectativa es particularmente significativa. La última visita de un papa al país fue la de Juan Pablo II en abril de 1987, hace casi cuatro décadas. Su sucesor, Francisco, nacido en Buenos Aires, no regresó a la Argentina durante sus doce años de pontificado.

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La gira sudamericana fue anunciada para noviembre e incluye a Uruguay, Argentina y Perú. En el caso argentino, la agenda difundida anteriormente contempla una estadía entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Sin embargo, la operación a la que fue sometido León XIV el 13 de octubre llevó a revisar las condiciones de su viaje. Aunque recibió el alta médica y retomó algunas actividades, la Santa Sede todavía debe comunicar si mantiene el recorrido original o introduce modificaciones.

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“Este miércoles se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, informaron fuentes oficiales.