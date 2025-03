Argentina - Primera Nacional: Quilmes vs All Boys Zona A - Fecha 5

Por la fecha 5 de la zona A del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, All Boys y Quilmes se enfrentan el sábado 8 de marzo, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

All Boys venció 4-0 a Racing (Cba) en la fecha anterior.

En cuanto a la condición de local/visitante, sus resultados son semejantes. Quilmes aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión. All Boys no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de agosto, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y fue un empate por 0 a 0.

