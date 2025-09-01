Argentina vs Venezuela: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Venezuela y Argentina se enfrentarán en el estadio el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 17 .
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
Argentina igualó 1-1 frente a Colombia. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 2.
Venezuela perdió ante Uruguay por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|19
|2
|Ecuador
|25
|16
|7
|7
|2
|8
|3
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|4
|Uruguay
|24
|16
|6
|6
|4
|7
|7
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|-4
