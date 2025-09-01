lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 07:13
Eliminatorias

Argentina vs Venezuela: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Todos los detalles de la previa del partido entre Argentina y Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina).

Argentina vs Venezuela: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17
BsAs (DataFactory)

Venezuela y Argentina se enfrentarán en el estadio el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 17 .

Lee además
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina  
Despedida.

Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina
paraguay vs ecuador: previa, horario y como llegan para la fecha 17

Paraguay vs Ecuador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Así llegan Argentina y Venezuela

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina igualó 1-1 frente a Colombia. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 2.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela perdió ante Uruguay por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3516112319
2 Ecuador25167728
3 Brasil25167455
4 Uruguay24166647
7 Venezuela1816466-4

Fecha y rival de Argentina en el próximo partido
  • Fecha 18: vs Ecuador: 9 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Venezuela en el próximo partido
  • Fecha 18: vs Colombia: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Argentina y Venezuela, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

Paraguay vs Ecuador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Colombia vs Bolivia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Uruguay vs Perú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Brasil vs Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Victoria Lobo.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel