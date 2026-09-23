Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo por USD 7.000 millones para infraestructura

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de inversiones por hasta USD 7.000 millones, con fondos previstos para proyectos de infraestructura durante 2027. La iniciativa fue denominada Corredor Andes-Atlántico y contempla principalmente desarrollos vinculados con energía, aunque también incluye minería, transporte y telecomunicaciones.
El convenio fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, en representación de los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. El anuncio se produjo durante la estadía de la delegación argentina en Estados Unidos por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Qué es el Corredor Andes-Atlántico
Según la información difundida, el proyecto apunta a modernizar la infraestructura que conecta el noroeste argentino, con sus recursos minerales, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.
La planificación incluye inversiones en ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, electricidad e infraestructura digital. También busca fortalecer las cadenas de suministro vinculadas con minerales y energía, especialmente litio, cobre, petróleo y gas.
El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, también informó que el financiamiento podría alcanzar los USD 7.000 millones a través del Exim Bank estadounidense.
El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau.
Vaca Muerta, entre los principales proyectos
De acuerdo con la información publicada sobre el acuerdo, alrededor de USD 6.000 millones podrían destinarse a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta encabezado por YPF junto con ENI y XRG. El financiamiento estaría respaldado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional.
El documento también menciona otros posibles proyectos, entre ellos infraestructura eléctrica para el AMBA, la Hidrovía, ferrocarriles como el Belgrano Cargas, conexiones entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, además de iniciativas relacionadas con telecomunicaciones, fibra óptica y cables submarinos.
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