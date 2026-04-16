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16 de abril de 2026 - 10:58
Liga Profesional

Argentinos Juniors se enfrenta ante la visita Atlético Tucumán por la fecha 15

Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se enfrentan en el Semillero del Mundo, con el arbitraje de Bruno Amiconi. El duelo se jugará el sábado 18 de abril desde las 21:45 (hora Argentina).

El juego entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 21:45 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.

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Así llegan Argentinos Juniors y Atlético Tucumán

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors busca levantarse de su derrota ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Con una única derrota en la jornada anterior, ha conseguido 4 victorias previamente. En estos juegos, acumuló 9 anotaciones a su favor y 6 en contra.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Atlético Tucumán finalizó en empate por 0-0 ante Tigre. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.

Atlético Tucumán muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Amiconi.


Fecha y rival de Argentinos Juniors en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Huracán: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Atlético Tucumán en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Banfield: 26 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Horario Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina: 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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