Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentarán en el estadio el Semillero del Mundo el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Belgrano Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors viene de caer por 0 a 2 frente a Barracas Central. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano igualó 0-0 ante Tigre en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1. Sebastián Martínez fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Argentinos Juniors en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Belgrano en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.