7 de noviembre de 2025 - 09:59
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se jugará el lunes 10 de noviembre desde las 21:15 (hora Argentina) en el estadio el Semillero del Mundo. Dirige Sebastián Martínez.

BsAs (DataFactory)

Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentarán en el estadio el Semillero del Mundo el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Belgrano

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors viene de caer por 0 a 2 frente a Barracas Central. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano igualó 0-0 ante Tigre en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.

Sebastián Martínez fue designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Argentinos Juniors en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Belgrano en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

