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25 de julio de 2026 - 13:05
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Argentinos Juniors y Estudiantes (RC). El partido se jugará en el Olímpico de Córdoba el martes 28 de julio a las 21:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Felipe Viola.

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Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Argentinos Juniors y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 2 se disputará en el Olímpico de Córdoba desde las 21:15 (hora Argentina), el martes 28 de julio.

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Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento en su encuentro anterior.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe Viola.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Belgrano: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Argentinos Juniors: 28 de julio - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Banfield: 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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