Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El duelo entre Argentinos Juniors y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 2 se disputará en el Olímpico de Córdoba desde las 21:15 (hora Argentina), el martes 28 de julio.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento en su encuentro anterior.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe Viola.
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Belgrano: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 2: vs Argentinos Juniors: 28 de julio - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Banfield: 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Estudiantes (RC), según país
- Argentina: 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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