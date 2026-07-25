Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El duelo entre Argentinos Juniors y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 2 se disputará en el Olímpico de Córdoba desde las 21:15 (hora Argentina), el martes 28 de julio.

San Lorenzo vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Rosario Central vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento en su encuentro anterior.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe Viola.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.