San Lorenzo vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo martes 28 de julio, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y San Lorenzo se impuso por 0 a 1.

Fernando Echenique es el árbitro designado para controlar el partido.



Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de julio - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Central Córdoba (SE): 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Unión: 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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