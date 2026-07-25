San Lorenzo vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo martes 28 de julio, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y San Lorenzo se impuso por 0 a 1.
Fernando Echenique es el árbitro designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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