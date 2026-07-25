sábado 25 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de julio de 2026 - 12:53
Liga Profesional

San Lorenzo vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) se mide ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el martes 28 de julio a las 19:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Fernando Echenique.

+ Seguir en
San Lorenzo vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo martes 28 de julio, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.

Lee además
rosario central vs racing club: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del clausura

Rosario Central vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
argentinos juniors vs estudiantes (rc): previa, horario y como llegan para la fecha 2 del clausura

Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y San Lorenzo se impuso por 0 a 1.

Fernando Echenique es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de julio - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Central Córdoba (SE): 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Unión: 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Argentinos Juniors vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Banfield vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Dep. Riestra vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Estudiantes vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto largará 13° en Hungría y reconoció: Creo que estaba para más
Deportes.

Franco Colapinto largará 13° en Hungría y reconoció: "Creo que estaba para más"

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy
Jujuy.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

El Municipiode San Salvador de Jujuy explicó la situación del transporte y el ingreso deSanta Ana video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy explicó la situación del transporte y el ingreso de Santa Ana

Facultad de Ciencias Agrarias.
UNJU.

Últimos días para anotarse en dos carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias: los detalles

Confirmaron que habrá napolitanas en el Fin de Semana Estudiantil 2026: cómo será la modalidad video
FNE.

Confirmaron que habrá napolitanas en el Fin de Semana Estudiantil 2026: cómo será la modalidad

Insólitorobo a un camionero en Palpalá (Foto generada con IA)
Policiales.

Insólito robo en Palpalá: le sustrajeron $3,5 millones a un camionero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel