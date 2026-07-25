Rosario Central vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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Por la fecha 2 del Clausura, Racing Club y Rosario Central se enfrentan el martes 28 de julio desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Racing Club El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central no pudo ante Belgrano en el Julio César Villagra.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club venció 2-1 a Gimnasia en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1. El encuentro será supervisado por Hernán Mastrángelo, el juez encargado.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs River Plate: 2 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Tigre: 1 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Racing Club, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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