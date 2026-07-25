Rosario Central vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Por la fecha 2 del Clausura, Racing Club y Rosario Central se enfrentan el martes 28 de julio desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
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Por la fecha 2 del Clausura, Racing Club y Rosario Central se enfrentan el martes 28 de julio desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Rosario Central no pudo ante Belgrano en el Julio César Villagra.
Racing Club venció 2-1 a Gimnasia en la fecha anterior.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Hernán Mastrángelo, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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