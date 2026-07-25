Banfield vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Banfield recibe el próximo martes 28 de julio a Sarmiento por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho.
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Banfield recibe el próximo martes 28 de julio a Sarmiento por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó.
Sarmiento llega a este encuentro con una derrota ante Argentinos Juniors por 2 a 3.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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