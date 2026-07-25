Banfield vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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Banfield recibe el próximo martes 28 de julio a Sarmiento por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho.

Así llegan Banfield y Sarmiento Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento llega a este encuentro con una derrota ante Argentinos Juniors por 2 a 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de agosto - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Sarmiento, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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