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25 de julio de 2026 - 12:51
Liga Profesional

Banfield vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Banfield vs Sarmiento. El duelo, a disputarse en el Lencho el martes 28 de julio, comenzará a las 19:00 (hora Argentina) y será dirigido por Andrés Gariano.

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Banfield vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Banfield recibe el próximo martes 28 de julio a Sarmiento por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho.

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Así llegan Banfield y Sarmiento

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento llega a este encuentro con una derrota ante Argentinos Juniors por 2 a 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 1 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Sarmiento, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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