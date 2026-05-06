Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Apertura

En el torneo del Apertura, El Bicho y el Granate se juegan la clasificación este sábado 9 de mayo, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 2 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Leandro Rey Hilfer.
Los resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Sarmiento 0 (25 de enero)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Argentinos Juniors 0 (29 de enero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
- Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo)
- Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (31 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Barracas Central 1 (1 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
- Fase de Grupos: Tigre 1 vs Argentinos Juniors 1 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Platense 0 (22 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 3 vs Banfield 2 (6 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Atlético Tucumán 0 (18 de abril)
- Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
- Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)
Los resultados de Lanús en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: San Lorenzo 2 vs Lanús 3 (23 de enero)
- Fase de Grupos: Lanús 2 vs Unión 1 (29 de enero)
- Fase de Grupos: Instituto 2 vs Lanús 2 (3 de febrero)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Talleres 1 (9 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente 2 vs Lanús 0 (13 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo)
- Fase de Grupos: Lanús 0 vs Boca Juniors 3 (4 de marzo)
- Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Lanús 1 (1 de marzo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 0 vs Lanús 1 (13 de marzo)
- Fase de Grupos: Lanús 5 vs Newell`s 0 (17 de marzo)
- Fase de Grupos: Vélez 0 vs Lanús 1 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: Lanús 0 vs Platense 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Banfield 0 (13 de abril)
- Fase de Grupos: Gimnasia (Mendoza) 1 vs Lanús 0 (20 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 0 vs Central Córdoba (SE) 0 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 0 vs Dep. Riestra 0 (2 de mayo)
Horario Argentinos Juniors y Lanús, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.