6 de mayo de 2026 - 10:34
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Independiente Riv. (M) vs Unión, que se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo sábado 9 de mayo a las 21:30 (hora Argentina). Luis Lobo Medina será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. y el Tatengue se enfrentarán el próximo sábado 9 de mayo. Ambos equipos se jugarán su clasificación a los Cuartos de Final del Apertura desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 2.

El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.

Los resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Atlético Tucumán 1 (23 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Sarmiento 1 (3 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Independiente Riv. (M) 1 (9 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Independiente 2 (21 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Barracas Central 2 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Independiente Riv. (M) 3 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Tigre 0 vs Independiente Riv. (M) 2 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: Banfield 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 5 vs Gimnasia (Mendoza) 1 (26 de abril)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (3 de mayo)
Los resultados de Unión en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs Platense 0 (22 de enero)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Unión 1 (29 de enero)
  • Fase de Grupos: Unión 4 vs Gimnasia (Mendoza) 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Unión 0 (6 de febrero)
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs San Lorenzo 0 (13 de febrero)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Aldosivi 0 (22 de febrero)
  • Fase de Grupos: Sarmiento 1 vs Unión 3 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Instituto 1 vs Unión 2 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente 4 vs Unión 4 (10 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Boca Juniors 1 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 2 vs Unión 0 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 2 vs Dep. Riestra 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Unión 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión 2 vs Newell`s 3 (17 de abril)
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Unión 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Talleres 1 (2 de mayo)
Horario Independiente Riv. (M) y Unión, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

