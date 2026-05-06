miércoles 06 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de mayo de 2026 - 10:08
Liga Profesional

Boca Juniors vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Apertura

La previa del choque de Boca Juniors ante Huracán, a disputarse en la Bombonera el sábado 9 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina). El árbitro será Pablo Echavarría.

Boca Juniors vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Xeneize y el Globo jugarán el próximo sábado 9 de mayo su clasificación a los Cuartos de Final del Apertura. Se enfrentarán desde las 19:00 (hora Argentina) en la Bombonera.

Lee además
independiente riv. (m) vs union: previa, horario y como llegan para la llave 5 del apertura

Independiente Riv. (M) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 del Apertura
argentinos juniors vs lanus: previa, horario y como llegan para la llave 8 del apertura

Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Apertura

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Huracán con un marcador de 1-0.

Pablo Echavarría será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Dep. Riestra 0 (25 de enero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Boca Juniors 1 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 2 vs Newell`s 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Boca Juniors 1 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Platense 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Lanús 0 vs Boca Juniors 3 (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Gimnasia (Mendoza) 1 (28 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs San Lorenzo 1 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Boca Juniors 1 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 2 vs Instituto 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs Boca Juniors 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Independiente 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 0 vs Boca Juniors 4 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Boca Juniors 2 (2 de mayo)
Los resultados de Huracán en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Banfield 1 vs Huracán 1 (22 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 1 vs Huracán 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Sarmiento 0 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 0 vs Huracán 0 (21 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 2 vs Huracán 0 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Huracán 0 (16 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs Barracas Central 0 (23 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Tigre 1 vs Huracán 1 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)
Horario Boca Juniors y Huracán, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente Riv. (M) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 del Apertura

Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Apertura

Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 del Apertura

Quién es Maximiliano Manduca, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán

Viral: bajó más de 100 kilos y completó el Maratón de Europa a su ritmo con bastón

Lo que se lee ahora
Derrota de Boca Juniors por la Copa Libertadores.
Deportes.

Copa Libertadores: Boca Juniors no pudo ante Barcelona y perdió en Ecuador

Por  Federico Franco

Las más leídas

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy con un encuentro para fanáticos de Dragon Ball

Llega una nueva ciclogénesis al país - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
Policiales.

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Imagen creada con IA. video
Salud.

Está prohibida la venta y consumo de carne de burro en Jujuy

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido
País.

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel