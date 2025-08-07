Arsenal vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Arsenal recibe el próximo domingo 10 de agosto a Ferro por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el el Viaducto.

Así llegan Arsenal y Ferro Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional Arsenal cayó 1 a 3 ante Almagro en el Tres de Febrero. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, Ferro logró empatar 0-0 ante All Boys. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Ferro fue el ganador por 2 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Robledo.

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar Horario Arsenal y Ferro, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

