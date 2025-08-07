Arsenal vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Arsenal recibe el próximo domingo 10 de agosto a Ferro por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el el Viaducto.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Arsenal cayó 1 a 3 ante Almagro en el Tres de Febrero. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .
En la fecha anterior, Ferro logró empatar 0-0 ante All Boys. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Ferro fue el ganador por 2 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Robledo.
