7 de agosto de 2025 - 08:50
B Nacional

Arsenal vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Todo lo que tienes que saber en la previa de Arsenal vs Ferro. El duelo, a disputarse en el el Viaducto el domingo 10 de agosto, comenzará a las 20:00 (hora Argentina) y será dirigido por Juan Robledo.

BsAs (DataFactory)

Arsenal recibe el próximo domingo 10 de agosto a Ferro por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el el Viaducto.

Así llegan Arsenal y Ferro

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional

Arsenal cayó 1 a 3 ante Almagro en el Tres de Febrero. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

En la fecha anterior, Ferro logró empatar 0-0 ante All Boys. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Ferro fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Robledo.


Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Ferro, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

FUENTE: nota.texto7

