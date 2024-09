Así es el 'BarclaysMen', la nueva tendencia de fútbol y rock en redes

El fenómeno de BarclaysMen no es solo una moda pasajera, sino una manifestación de la nostalgia.

El fenómeno de BarclaysMen no se trata simplemente de una moda temporal, sino de una expresión de añoranza por un fútbol que, según numerosos usuarios, ha desaparecido. Esta tendencia no solo revive el recuerdo de destacados jugadores, sino también de una época en el fútbol inglés marcada por camisetas sueltas , botas poco llamativas y grabaciones en baja definición .

Esto ocurre en un escenario donde los seguidores, deseosos de revivir aquellos tiempos, están difundiendo recopilaciones de jugadas de épocas pasadas acompañadas de temas como “Mr. Brightside” de The Killers o “Seven Nation Army” de The White Stripes. Esta combinación entre fútbol y música logra capturar la esencia de una era.

El Origen de BarclaysMen, un salto al pasado

La tendencia recibe su nombre por la asociación entre el banco Barclays y la Premier League, siendo este el patrocinador principal del campeonato desde 2001 hasta 2016. En ese período, la liga inglesa atravesó una de sus etapas más destacadas, con futbolistas que, aunque no siempre se alzaron como los más triunfadores o campeones de títulos, marcaron profundamente a los seguidores con su impacto duradero.

BarclaysMen recuerda no solo grandes nombres, sino también equipos y jugadores menos conocidos.

Futbolistas como Nani, con su estilo de juego electrizante, o Graziano Pellé, que llevó al modesto Southampton a desafiar a los grandes equipos, son ejemplos representativos de lo que significa ser un BarclaysMan.

Sin embargo, la tendencia no se limitó solo a los jugadores más renombrados de la Premier League. Equipos menos prominentes, como el Swansea City y el Aston Villa, también se unieron a la celebración, destacando a jugadores que dejaron huella en sus clubes, como Michu y Christian Benteke. Estos videos fueron incluso compartidos por los propios clubes, que utilizan esta conexión emocional para rendir homenaje a las leyendas que marcaron la historia de sus equipos.

De la Premier League a Argentina

La moda trascendió fronteras y pronto hizo su aparición en Sudamérica, donde inicialmente fueron los propios hinchas quienes comenzaron a promover esta tendencia. Posteriormente, las cuentas oficiales de los clubes argentinos adoptaron este tipo de tributos en las redes sociales. La distinción entre los mensajes de la comunidad inglesa y las publicaciones argentinas radica en el cambio de nombre, siendo que en el país sudamericano se le empezó a llamar “Las calles no olvidan”.

A través del nombre Las calles no olvidan, Argentina adaptó la tendencia homenajeando a futbolistas locales.

Desde River Plate se creó un video en honor a figuras icónicas como Ariel Ortega; San Lorenzo hizo lo mismo con un tributo a Ezequiel Lavezzi; Independiente rindió homenaje a Andrés Silvera, y hasta Defensa y Justicia se unió a la tendencia con una recopilación del artillero Víctor Píriz Alvez.

Este fenómeno nostálgico estableció una conexión instantánea entre los hinchas de distintas generaciones, permitiendo a muchos revivir los momentos más memorables de sus ídolos de juventud.

Lo que distingue a esta moda es su habilidad para conectar a los hinchas mediante la evocación de recuerdos. No se limita a las estrellas más renombradas, sino que también abarca a esos jugadores que, con su estilo distintivo o una jugada memorable, se han ganado un lugar en las charlas cotidianas.

En los últimos días, las redes sociales fueron testigo de una oleada de nostalgia que ha atrapado a los fanáticos del fútbol.

Desde aquellos que celebraban con gestos emblemáticos hasta quienes anotaban goles impresionantes desde larga distancia, los BarclaysMen se han transformado en un emblema de épocas pasadas que los aficionados actuales añoran con intensidad.

Esta tendencia trascendió lo simplemente nostálgico, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de conocer a jugadores y momentos del fútbol que no vivieron en primera persona. Al mismo tiempo, fortaleció la conexión emocional de los seguidores actuales del deporte. En resumen, este fenómeno ha reavivado el recuerdo de una época que, aunque ya pertenece al pasado, y sigue vibrando en el corazón de los hinchas.

