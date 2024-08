Así es el "toliamor", la nueva tendencia en las relaciones sociales

Savage lo indicó en su podcast “Savage Lovecast”: “Es alguien dispuesto a hacer la vista gorda a un baile subido de tono o a una breve aventura después de años de matrimonio. Se concentran solo en las formas en que su cónyuge demuestra su compromiso y muestra su amor”.

Marie Thouin, experta en relaciones e investigadora, describió a HuffPost que el toliamor se refiere a un tipo de vínculo donde uno o ambos miembros de una pareja socialmente aceptada como monógama permiten de manera tácita que su pareja mantenga relaciones sexuales con otra persona. Comentó que, aunque no existen estadísticas concretas sobre la frecuencia de estas relaciones, es probable que sean bastante habituales.

Dan Savage acuñó el término tolyamory combinando "tolerar" y "poliamor".

“Un buen ejemplo sería la pareja formada por Cameron y Daphne en la segunda temporada de “The White Lotus””, explicó Savage en su podcast.

Desde otra perspectiva, Kathy, quien conversó con NY Post, comparte su experiencia personal sobre cómo soportar las traiciones de su esposo tras 30 años de matrimonio ha afectado negativamente su autovaloración, aunque le ha ayudado a conservar su hogar y su posición en la comunidad. “He tomado la decisión de que la infidelidad de mi esposo es un precio que estoy dispuesta a pagar para mantener la vida que hemos construido juntos”, explicó.

Leanne Yau, educadora de poliamor, dijo a HuffPost: “El toliamor es probablemente -y desgraciadamente- la forma más común de no monogamia”. No obstante, es una dinámica que requiere una terminología clara para diferenciarse de otras formas similarmente complejas de relaciones no monógamas como el poliamor bajo coacción (poly under duress, PUD) y el “no preguntes, no cuentes” (Don’t ask, don’t tell, DADT).

Cameron y Daphne de The White Lotus.

Esa diferenciación es crucial, como apuntó Thouin. “El PUD implica que una pareja acepta ser poliamorosa a regañadientes para mantener la relación”, mientras que DADT es una dinámica no monógama discutida, pero donde ambas partes evitan realizar preguntas abiertas sobre las relaciones externas. “El DADT es más probable que sea una dinámica igualitaria”, comentó Thouin, “donde ambos miembros de una pareja permiten tener relaciones sexuales fuera de la pareja, siempre que mantengan discreción”.

Sobre los motivos que impulsan el toliamor, Yau señaló que puede servir para conservar las apariencias en sociedades donde la monogamia es muy apreciada y la no monogamia está socialmente desacreditada. “Muchas parejas piensan: ‘No quiero dar la impresión de que soy promiscuo o que voy a propagar enfermedades de transmisión sexual,’ y por lo tanto, mantienen la fachada de ser monógamos”, explicó.

Leanne Yau afirma que el tolyamory es la forma más común y probablemente más triste de no monogamia.

En el plano cultural, algunas comunidades reconocen implícitamente que la monogamia perpetua es poco realista, pero insisten en que las infidelidades deben permanecer ocultas para “salvar las apariencias y mantener la fachada pública de la monogamia”, señaló Thouin. Además, en entornos donde la igualdad de género está menos desarrollada, se espera que las mujeres toleren las infidelidades de sus maridos mientras ellas mismas se mantienen fieles.

El concepto de toliamor refleja muchas experiencias diarias y presenta una forma resignada de la no monogamia, donde, según lo señalado por Marie Thouin, “la gente se ve obligada a hacer sacrificios personales significativos para mantener la seguridad emocional y económica”.

En algunas sociedades, las infidelidades deben mantenerse discretas para sostener la imagen pública de monogamia.

En sociedades progresistas, “las mujeres están cerrando rápidamente la ‘brecha de la infidelidad,’ lo que irónicamente significa que todos tienen más probabilidades de terminar en una dinámica tolyamory”.

El aumento en el empleo del término "tolyamory" pone de manifiesto la ausencia de diálogo honesto en las relaciones y el temor a revelar deseos genuinos, evidenciando lo extendidas que son estas dinámicas a pesar de su limitada presencia en la conversación pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.