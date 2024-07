Florencia Peña con Mirtha Legrand: cambios en su pareja y lejos del poliamor

A lo que la actriz señaló: "No, eso fue un título engañoso, nunca dije eso. Lo que dije sí es que los contratos van cambiando y también las necesidades y las maneras. Estamos más grandes, más cansados. La curiosidad que teníamos hace 11 años, vivíamos separados... Era otro momento de nuestra historia".

"Ahora es como que dejamos fluir y vamos viendo cuáles son las necesidades pero no hay un rótulo, creo que ninguna pareja debería tenerlo", expresó Florencia.

Y resaltó respecto a su vínculo con el letrado: "Creo que cada pareja debe encontrar su rumbo, nosotros lo encontramos en su momento y ahora tenemos otras necesidades. Lo bueno es que tenemos mucho consenso y vamos hablando de qué necesitamos". "Ahora nos tira mucho todo lo que pasa con la familia, es un momento familiar este", concluyó Florencia Peña.

"Le grieta no es más ideológica, es humana ahora", lanzó la actriz.

Mirtha Legrand y Florencia Peña se reencontraron al aire y sinceraron

Después de asistir a la representación teatral de Florencia Peña en Mamma Mía!, Mirtha Legrand fue invitada por la actriz al programa La noche de Mirtha en El Trece como gesto de cortesía correspondido.

Durante la conversación, ambas reconocieron que habían pasado por un periodo de distanciamiento hace algunos años y discutieron las razones que llevaron a esta falta de comunicación prolongada.

"A los 17 fue mi primera mesa, era una niña", recordó Peña. “Tuvimos un pequeño desencuentro”, dijo Mirtha Legrand. A lo que la actriz reconoció: “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”. “Algo político me parece pero ahora ella está más tranquila”, retrucó la conductora.

"Con Ramiro ambos trabajando mucho pero muy contentos", precisó Flor Peña.

"Le grieta no es más ideológica, es humana ahora", lanzó la actriz. Luego, Legrand le preguntó a Peña qué Argentina quiere y la actriz fue contundente: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, me parece que no vamos a construir algo bueno. No me gusta que escrachen periodistas, me parece que no es por ahí. Podemos construir una Argentina más justa y respetándonos”.

“A mi el hambre es lo que más me preocupa”, le marcó la conductora. “Para eso, es necesario que el Estado esté presente”, comentó la actriz. Ahí intervino Robertito Funes Ugarte: “Pero se tiró mucha plata en muchos años. En su momento fue un despilfarro total de dinero. Ahora nos encontramos con las arcas vacías. El Presidente tiene una imagen mundial muy importante”.

Y Mirtha sumó en ese sentido: “Qué buena imagen tiene en el exterior, la gente joven lo quiere”. Y Florencia Peña salió al cruce: “Tiene una imagen fuerte para la derecha, no para otros pensamientos. Yo respeto absolutamente, la gente lo votó y me parece fantástico porque la democracia es así. A veces nos gustan las cosas y a veces no”.

