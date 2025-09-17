Atlanta United vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 17:30 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 17:30 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Atlanta United no quiere lamentar otra caída: 4 a 5 finalizó su partido frente a Columbus Crew. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.
San Diego FC viene de caer en su estadio ante Minnesota United por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 empate, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.
