Atlanta United vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 17:30 (hora Argentina).

Así llegan Atlanta United y San Diego FC Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS Atlanta United no quiere lamentar otra caída: 4 a 5 finalizó su partido frente a Columbus Crew. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS San Diego FC viene de caer en su estadio ante Minnesota United por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 empate, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.



Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs DC United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Atlanta United y San Diego FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

