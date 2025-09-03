Atlanta vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:30 (hora Argentina) el próximo sábado 6 de septiembre, Güemes (SE) visita a Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Atlanta y Güemes (SE) El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta llega con resultado de empate, 0-0, ante Patronato. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) llega triunfante luego de ver caer a Colegiales con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Güemes (SE) se impuso por 2 a 0. Sebastián Zunino es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar Horario Atlanta y Güemes (SE), según país Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

