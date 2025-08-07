jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:42
B Nacional

Atlanta vs San Miguel: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

San Miguel se mide ante Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky el domingo 10 de agosto a las 13:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Felipe Viola.

BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:30 (hora Argentina) el próximo domingo 10 de agosto, San Miguel visita a Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Atlanta y San Miguel

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional

Atlanta recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Quilmes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional

San Miguel llega triunfante luego de ver caer a Colegiales con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0.

Felipe Viola es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlanta y San Miguel, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

