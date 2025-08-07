Atlanta vs San Miguel: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:30 (hora Argentina) el próximo domingo 10 de agosto, San Miguel visita a Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Atlanta y San Miguel Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Quilmes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel llega triunfante luego de ver caer a Colegiales con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0. Felipe Viola es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Horario Atlanta y San Miguel, según país Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

