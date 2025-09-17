Atlanta vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

Atlanta recibirá a Tristán Suárez, en el marco de la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo sábado 20 de septiembre, en el estadio Don León Kolbowsky.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Atlanta recibirá a Tristán Suárez, en el marco de la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo sábado 20 de septiembre, en el estadio Don León Kolbowsky.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Atlanta sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante San Martín (T). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Tristán Suárez obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Colegiales. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.