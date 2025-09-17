miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:55
Atlanta vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

La previa del choque de Atlanta ante Tristán Suárez, a disputarse en el estadio Don León Kolbowsky el sábado 20 de septiembre.

Atlanta vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Atlanta recibirá a Tristán Suárez, en el marco de la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo sábado 20 de septiembre, en el estadio Don León Kolbowsky.

Así llegan Atlanta y Tristán Suárez

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional

Atlanta sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante San Martín (T). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional

Tristán Suárez obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Colegiales. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.


Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlanta y Tristán Suárez, según país

