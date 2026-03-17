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17 de marzo de 2026 - 08:32
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

La previa del choque de Atlético Tucumán ante Gimnasia, a disputarse en el Monumental de Tucumán el viernes 20 de marzo desde las 21:00 (hora Argentina).

Atlético Tucumán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 12 del Apertura, el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Monumental de Tucumán.

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Así llegan Atlético Tucumán y Gimnasia

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Barracas Central. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 1-0.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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