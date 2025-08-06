miércoles 06 de agosto de 2025

6 de agosto de 2025 - 21:18
Diputados.

ATN: la comisión de Presupuesto debatirá el proyecto el 13 de agosto

Los legisladores se reunirán para emitir dictamen sobre el proyecto impulsado por los gobernadores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Diputados.

Diputados.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en la Cámara baja a mano alzada y con el respaldo unánime de todos los bloques legislativos. El proyecto apunta a establecer un criterio más equitativo para el reparto de estos recursos, destinados a asistir financieramente a las provincias y municipios en situaciones de emergencia o desequilibrio fiscal.

¿Qué son los Aportes del Tesoro Nacional?

image
Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos creó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, conocido tradicionalmente como ATN. Según lo establece claramente el artículo 5, dicho fondo se destinará a atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales y es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación.

Media sanción para el Financiamiento Universitario

La oposición consiguió 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y 5 abstenciones. Como hubo 19 ausentes, no se alcanzó una mayoría especial de dos tercios por apenas un voto, lo que deja en evidencia el amplio apoyo que cosechó la iniciativa. El grueso de los votos afirmativos lo aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

