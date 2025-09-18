Austin FC vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Austin FC recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Seattle Sounders por la semana 29 de la MLS, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Q2 Stadium.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Austin FC cayó 0 a 2 ante FC Dallas en el Toyota Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Seattle Sounders llega a este encuentro con una derrota ante Inter Miami por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 12 goles y recibieron 8.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Seattle Sounders fue el ganador por 2 a 0.
