jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 07:29
MLS

Austin FC vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Todo lo que tienes que saber en la previa de Austin FC vs Seattle Sounders. El duelo, a disputarse en el Q2 Stadium el domingo 21 de septiembre, comenzará a las 20:00 (hora Argentina).

Austin FC vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Austin FC recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Seattle Sounders por la semana 29 de la MLS, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Q2 Stadium.

Así llegan Austin FC y Seattle Sounders

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC cayó 0 a 2 ante FC Dallas en el Toyota Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS

Seattle Sounders llega a este encuentro con una derrota ante Inter Miami por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 12 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Seattle Sounders fue el ganador por 2 a 0.


Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs St. Louis City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Los Angeles FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San José Earthquakes: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Vancouver Whitecaps FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Portland Timbers: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Real Salt Lake: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs New York City FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Austin FC y Seattle Sounders, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

