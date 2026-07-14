Autos usados: el ranking de los más vendidos y sus valores actualizados

El mercado de autos usados mostró señales de recuperación en junio y registró el mejor desempeño del año, aunque el primer semestre cerró con una leve caída en el nivel de transferencias.

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Suba. La venta de autos usados tuvo un semestre histórico: en qué posición quedó Jujuy

Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante junio se vendieron 155.492 vehículos usados en todo el país, lo que representó una suba del 8,59% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con mayo, el crecimiento fue del 7,94%.

A pesar del repunte, el balance semestral todavía es negativo. Entre enero y junio se comercializaron 891.628 unidades, frente a las 918.404 registradas en igual período del año pasado, lo que equivale a una baja del 2,92%.

El ranking de junio volvió a estar encabezado por el Volkswagen Gol y Trend, con 8.135 unidades transferidas. Detrás se ubicaron la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic.

El top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Volkswagen Gol y Trend: 8.135

Toyota Hilux: 6.051

Chevrolet Corsa y Classic: 4.204

Ford Ranger: 3.982

Volkswagen Amarok: 3.841

Peugeot 208: 3.346

Ford EcoSport: 2.960

Toyota Corolla: 2.916

Ford Ka: 2.735

Fiat Palio: 2.729

Cuánto cuesta cada modelo

Tomando como referencia las versiones más económicas disponibles (modelo 2020 o inmediato anterior), estos son los valores orientativos del mercado:

Modelo

Precio

Volkswagen Gol Trendline 1.6

$15.550.000

Toyota Hilux DX 2.4 4x2

$22.468.000

Chevrolet Classic LS 1.4 (2016)

$8.416.000

Ford Ranger XL 2.5 4x2

$18.409.000

Volkswagen Amarok Trend 2.0 TDI

$19.098.000

Peugeot 208 Like 1.2

$14.606.000

Ford EcoSport 1.5 S

$18.472.000

Toyota Corolla XLI 2.0

$20.545.000

Ford Ka 1.5 S

$12.696.000

Fiat Palio Active 1.4

$11.164.000

Jujuy, entre las provincias que crecieron

Mientras el promedio nacional mostró una baja acumulada, Jujuy logró cerrar el primer semestre con una suba del 1,31% en las transferencias de autos usados.

La provincia se ubicó entre las seis jurisdicciones con resultado positivo, junto con Santiago del Estero (+6,33%), Mendoza (+2,16%), San Juan (+1,69%), Río Negro (+1,59%) y Corrientes (+0,95%).

En el otro extremo, Santa Cruz registró la mayor caída del país, con un retroceso del 19,72%, seguida por La Rioja (-13,21%) y Formosa (-13,09%).

Con estos números, el sector espera que la recuperación observada en junio pueda sostenerse durante la segunda mitad del año y permita revertir la caída acumulada del semestre.