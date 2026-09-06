Avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Miami y suspendieron los vuelos

Un avión de carga se despistó en Miami (Foto: Reuters)

Un avión de carga Boeing 767-300, operado por la empresa 21 Air para Amazon , sufrió un grave accidente este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

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La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico , y se salió de la pista al momento de aterrizar. Luego atravesó una zona cercana al aeropuerto e impactó contra varios vehículos.

Tras el impacto, el avión se incendió y una gran columna de humo negro pudo verse desde distintos puntos de la zona. Más de 60 unidades de los equipos de emergencia de Miami-Dade fueron desplegadas para controlar las llamas y asistir a las personas afectadas.

Las autoridades informaron que hubo personas heridas, aunque en las primeras horas del operativo todavía no se había confirmado oficialmente la cantidad de víctimas ni la gravedad de las lesiones.

Suspendieron las operaciones en el aeropuerto de Miami

Como consecuencia del accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami cerró temporalmente sus pistas y calles de rodaje, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso además una suspensión de los movimientos en tierra. La medida provocó demoras y cancelaciones de vuelos y afectó a miles de pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia Miami.

Según los primeros reportes, alrededor de 250 vuelos registraron demoras, mientras que las autoridades advirtieron que las interrupciones podrían continuar incluso después de la reapertura parcial de las operaciones.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan para determinar las causas del accidente y establecer qué ocurrió durante el aterrizaje.

Por el momento, la investigación continúa y las autoridades siguen evaluando los daños provocados tanto en la aeronave como en los vehículos alcanzados.