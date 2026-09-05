Se inauguró la primera cancha municipal de hockey en San Salvador de Jujuy

El nuevo estadio social de hockey “Reconquista de Jujuy” fue inaugurado en el barrio Alberdi y cuenta con una cancha de césped sintético de medidas reglamentarias. La obra forma parte de una intervención integral que renovó el Parque Alberdi.

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La ciudad de San Salvador de Jujuy cuenta desde ahora con su primera cancha municipal de hockey. El estadio social “Reconquista de Jujuy” fue inaugurado en el barrio Alberdi con la presencia del intendente Raúl Jorge, el gobernador Carlos Sadir, autoridades provinciales y municipales, representantes de clubes, jugadoras, familias y vecinos.

El nuevo predio fue diseñado para brindar un espacio adecuado para la práctica y el desarrollo de la disciplina, respondiendo a un pedido sostenido de jugadoras y clubes de hockey de la ciudad.

Durante el acto, Jorge anunció además que el Municipio comenzará a trabajar en la conformación de un Club Municipal de Hockey , con el objetivo de ampliar las posibilidades de participación y formación deportiva.

Una cancha con medidas reglamentarias

El estadio cuenta con una cancha de césped sintético de última generación, construida con las medidas reglamentarias establecidas por la Confederación Argentina de Hockey: 55 metros de ancho por 91,40 metros de largo.

El campo deportivo posee demarcación reglamentaria, arcos oficiales y un sistema de iluminación LED perimetral compuesto por 64 reflectores de 300 watts, lo que permitirá utilizar las instalaciones también durante la noche.

La infraestructura se completa con un tanteador electrónico profesional, bancos de suplentes para los equipos local y visitante, con capacidad para 12 jugadores cada uno, y un banco para tres jueces.

Vestuarios, tribunas y espacios de apoyo

El complejo dispone de baños y vestuarios para ambos equipos, un baño adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, oficina administrativa, sala de profesores y depósitos.

Además, se incorporaron dos módulos de tribunas con capacidad aproximada para 250 espectadores, junto con un cerramiento integral e iluminación LED general para mejorar las condiciones de seguridad y uso del predio.

Estadio municipal de hockey “Reconquista de Jujuy”

Una renovación integral del Parque Alberdi

La construcción del estadio fue acompañada por una importante intervención sobre el Parque Alberdi. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de la cancha de fútbol 11 y la recuperación de los espacios destinados al fútbol 7 y fútbol 5.

También se puso en valor el playón polideportivo doble, que cuenta con dos canchas de básquet, se reubicaron y ampliaron los juegos infantiles y se reconstruyó el gimnasio urbano, incorporando nuevos aparatos para realizar actividad física.

La obra contempló además nuevas caminerías, un sector para actos institucionales, tareas de reforestación y la reconstrucción de las veredas del parque sobre calle Alberro.

En materia de accesibilidad y conectividad, se construyeron nuevas rampas en el cruce de avenida Vespucio y calle Alberro y se pavimentó calle Pablo Arroyo, entre Alberro y Gobernador Tello.

Más infraestructura deportiva para el barrio

La inauguración también fue presentada como parte de una política de descentralización de la infraestructura pública, con la generación de espacios deportivos y comunitarios en distintos sectores de la ciudad.

Durante el acto, Jorge destacó el impacto que la renovación tendrá en el barrio Alberdi y remarcó el rol del deporte como herramienta de integración, promoción de hábitos saludables y generación de espacios de encuentro para niños y jóvenes.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, valoró que la incorporación de la cancha de hockey permitió ampliar la oferta deportiva del Parque Alberdi sin desplazar las instalaciones destinadas al fútbol.

El significado del nombre “Reconquista de Jujuy”

El nombre elegido para el estadio tiene además una referencia histórica vinculada con la provincia.

“Reconquista de Jujuy” recuerda el 21 de marzo de 1813, cuando el general Manuel Belgrano, al frente del Ejército Patriota, recuperó Jujuy luego de las victorias obtenidas en las batallas de Tucumán y Salta, completando el proceso iniciado con el Éxodo Jujeño.

Millón destacó el significado de la denominación y sostuvo que el ciclo histórico iniciado con el Éxodo Jujeño encuentra su cierre simbólico en la Reconquista.

Con la inauguración, el Parque Alberdi suma una nueva infraestructura deportiva y San Salvador de Jujuy incorpora un espacio municipal destinado específicamente al crecimiento del hockey.