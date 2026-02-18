Banfield vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura se jugará el próximo sábado 21 de febrero a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Banfield y Newell`s Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Racing Club. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Dep. Riestra. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 9 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Banfield resultó vencedor por 1 a 2.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Estudiantes: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rosario Central: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Vélez: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Platense: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lanús: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina) Horario Banfield y Newell`s, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

