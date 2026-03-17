Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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Tigre y Banfield se enfrentarán en el Lencho el próximo viernes 20 de marzo desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Banfield y Tigre Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield viene de caer por 1 a 2 frente a Rosario Central. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre igualó 1-1 ante Argentinos Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Banfield se llevó la victoria por 1 a 0.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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