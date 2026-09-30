Barracas Central visita a Atlético Tucumán por la fecha 11

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Atlético Tucumán enfrentará a Barracas Central, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo sábado 3 de octubre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Barracas Central Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Aldosivi. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 3. Marcó 2 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1. Nicolás Ramírez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Gimnasia: 9 de octubre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Huracán: 10 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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