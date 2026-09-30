Barracas Central visita a Atlético Tucumán por la fecha 11

Atlético Tucumán enfrentará a Barracas Central, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo sábado 3 de octubre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Monumental de Tucumán.
Así llegan Atlético Tucumán y Barracas Central
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Aldosivi. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
Barracas Central viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 3. Marcó 2 goles y recibieron 4.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1.
Nicolás Ramírez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Gimnasia: 9 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Huracán: 10 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Barracas Central, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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