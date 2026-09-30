Defensa y Justicia y San Lorenzo se miden por la fecha 11

El cotejo entre Defensa y Justicia y San Lorenzo, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo sábado 3 de octubre, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.
Así llegan Defensa y Justicia y San Lorenzo
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia viene de un resultado igualado, 2-2, ante Central Córdoba (SE). Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
San Lorenzo viene de caer derrotado 0 a 2 ante Boca Juniors. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Defensa y Justicia quien ganó 2 a 5.
Luis Lobo Medina es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Unión: 9 de octubre - 21:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Dep. Riestra: 11 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y San Lorenzo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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