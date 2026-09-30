Newell`s se enfrentará ante Lanús por la fecha 11

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A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo sábado 3 de octubre, Lanús enfrentará a Newell`s en el Coloso del Parque, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Newell`s y Lanús Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s ganó el encuentro previo ante Platense por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús se impuso por 5 a 0. Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Vélez: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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