Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barracas Central y Aldosivi correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:00 (hora Argentina), el domingo 10 de agosto.

Así llegan Barracas Central y Aldosivi El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central venció 3-1 a Banfield en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura En la jornada anterior, Aldosivi igualó 0-0 el juego frente a Newell`s. Con un historial irregular (1 derrota y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados), el equipo no sumó goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Barracas Central. El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 17 de agosto - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Belgrano: 15 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes: 25 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Aldosivi, según país Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.