jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 11:36
Liga Profesional

Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Barracas Central y Aldosivi. El partido se jugará en el estadio Claudio Chiqui Tapia el domingo 10 de agosto a las 15:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Darío Herrera.

Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barracas Central y Aldosivi correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:00 (hora Argentina), el domingo 10 de agosto.

Lee además
san martin (sj) y sarmiento se miden por la fecha 4

San Martín (SJ) y Sarmiento se miden por la fecha 4
newell`s y central cordoba (se) se encuentran en la fecha 4

Newell`s y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 4

Así llegan Barracas Central y Aldosivi

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central venció 3-1 a Banfield en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Aldosivi igualó 0-0 el juego frente a Newell`s. Con un historial irregular (1 derrota y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados), el equipo no sumó goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Barracas Central.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 17 de agosto - 16:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Belgrano: 15 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 25 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Aldosivi, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Martín (SJ) y Sarmiento se miden por la fecha 4

Newell`s y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 4

Independiente Riv. (M) se enfrentará a Estudiantes por la fecha 4

Argentinos Juniors vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Instituto vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Lo que se lee ahora
(Imagen de archivo) - Balón de Oro 
Fútbol.

Se dieron a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 con nombres argentinos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel