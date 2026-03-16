Barracas Central logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán

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En el partido disputado por la fecha 11 del Apertura, Barracas C. se llevó los tres puntos frente a el Decano. Los goles del partido para el local los anotaron Gonzalo Maroni (12' 1T) y Lucas Gamba (25' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Nicolás Demartini (24' 2T, en contra).

El DT de Barracas C., Rubén Insúa, presentó una disposición táctica 3-5-2 con Juan Espínola en el arco; Nicolás Capraro, Fernando Tobio y Nicolás Demartini en la línea defensiva; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa y Gonzalo Maroni en el medio; y Jhonatan Candia y Gonzalo Morales en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Julio César Falcioni salió con una disposición táctica 4-5-1 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Luciano Vallejo en defensa; Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Franco Nicola y Renzo Tesuri en la mitad de cancha; y Gabriel Abeldaño en la delantera.

Sebastián Zunino fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Barracas C. enfrentará de visitante a Huracán, mientras que el Decano jugará de local frente a Gimnasia. Cambios en Barracas Central 45' 2T - Salieron Gonzalo Morales por Facundo Bruera, Gonzalo Maroni por Damián Martínez, Javier Domínguez por Lautaro Godoy y Luciano Vallejo por Ignacio Galván

62' 2T - Salieron Jhonatan Candia por Manuel Duarte y Iván Tapia por Lucas Gamba Amonestado en Barracas Central: 17' 1T Tomás Porra

Cambios en Atlético Tucumán 55' 2T - Salió Gabriel Compagnucci por Leandro Díaz

56' 2T - Salió Franco Nicola por Alexis Segovia

72' 2T - Salieron Ezequiel Ham por Kevin Ortiz y Dardo Miloc por Iván Guaraz Amonestados en Atlético Tucumán: 36' 1T Javier Domínguez, 37' 2T Lautaro Godoy, 47' 2T Clever Ferreira y 48' 2T Kevin Ortiz

Expulsados en Atlético Tucumán: 43' 2T Lautaro Godoy (Roja por doble amarilla) y 49' 2T Kevin Ortiz (Roja directa)

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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