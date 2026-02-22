domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 09:47
Liga Profesional

Barracas Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Barracas Central y Tigre, que se jugará el miércoles 25 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Dirige Pablo Dóvalo.

Barracas Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Tigre y Barracas Central se enfrentarán en el estadio Claudio Chiqui Tapia el próximo miércoles 25 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan Barracas Central y Tigre

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central viene de caer por 0 a 1 frente a Platense. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre igualó 0-0 ante Central Córdoba (SE) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empate: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y sellaron un empate en 2.

Pablo Dóvalo fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

