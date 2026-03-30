lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 12:57
Jujuy.

BEGUP 2026: quiénes deben renovarlo y hasta cuándo es la fecha

El Boleto Estudiantil Provincia, BEGUP, cerró 2025 con casi 27 mil beneficiarios y este año esperan una cifra mayor.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
BEGU estudiantes - boleto

El BEGUP ya puso en marcha la inscripción y renovación del beneficio para el ciclo lectivo 2026, y hay una fecha que los estudiantes jujeños tienen que tener muy presente: el trámite se extenderá hasta el 30 de abril. Quienes no lo hagan dentro de ese plazo no podrán continuar utilizando el boleto estudiantil gratuito provincial.

Lee además
Deslizamiento en la zona del primer calvario de Punta Corral video
Jujuy.

Rescataron a unas 20 personas aisladas tras un deslizamiento de tierra en el camino a Punta Corral
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Así lo explicó Matías González, director del programa, al señalar que el proceso ya está habilitado para todos los niveles: inicial, primario, medio, terciario y universitario. “Con el inicio del ciclo lectivo 2026 nosotros dimos inicio a lo que es la inscripción del boleto estudiantil gratuito provincial, que se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles”, indicó.

"La Inscripción se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles" "La Inscripción se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles"

El sitio oficial del programa muestra además la magnitud que hoy tiene el sistema en toda la provincia: 54.638 beneficiarios, 35 empresas de transporte y 576 tramos habilitados.

Qué tienen que hacer los estudiantes

González recordó que quienes todavía no iniciaron el trámite deben acercarse a las oficinas del programa con la documentación correspondiente. Allí se les toma una foto y se les emite una credencial física y virtual para poder usar el beneficio en las empresas de transporte habilitadas. En el caso de los menores de 16 años, deben presentarse acompañados por su padre, madre o tutor.

Entre los requisitos generales figuran el DNI original y fotocopia, la constancia de alumno regular 2026, y en caso de que el domicilio no coincida con el DNI, el certificado de residencia. Para el tramo Palpalá – Jujuy también se solicita la tarjeta SUBE y su fotocopia.

Para los estudiantes del nivel terciario y universitario que ya recibieron el beneficio en 2025, además se exige acreditar la aprobación de al menos dos materias, mediante analítico, libro matriz, libreta universitaria o certificado de la institución.

BEGU EN JUJUY
Begup 2026 &ldquo;Los que ya recibieron el beneficio en el 2025 del sector terciario o universitario, deben acreditar las inscripciones a dos materias por lo menos, mediante la constancia, el libro matriz o certificado de la instituci&oacute;n para acreditar y poder mantener el beneficio&rdquo;

Begup 2026 “Los que ya recibieron el beneficio en el 2025 del sector terciario o universitario, deben acreditar las inscripciones a dos materias por lo menos, mediante la constancia, el libro matriz o certificado de la institución para acreditar y poder mantener el beneficio”

Requisitos para acceder al beneficio

  • DNI original y fotocopia (frente y dorso)
  • En caso de ser menor de edad, DNI del tutor (uno por cada hijo).
  • Certificado de residencia (si el domicilio no coincide con el DNI).
  • Tarjeta SUBE (tramo Palpalá – Jujuy) y fotocopia.
  • Constancia de alumno regular 2026.
  • Para Nivel Universitario: constancia con vencimiento en 2027 y código QR.
  • Analítico con al menos dos materias aprobadas (Nivel Terciario y Universitario).
  • Renovantes: presentar carnet BEGUP otorgado anteriormente.

Qué pasa si no cumplen con los requisitos

Uno de los puntos más importantes de esta etapa tiene que ver con la renovación, y la acreditación de al menos dos materias rendidas. Según explicó González, si el estudiante no completa la documentación mínima o no acredita las condiciones exigidas, en principio no podrá mantener el beneficio.

De todos modos, aclaró que en algunos casos existe una instancia de evaluación. Esto ocurre especialmente cuando el problema está en no haber aprobado las dos materias requeridas en el nivel superior. En esas situaciones, el alumno puede presentar una nota explicando su caso y luego se analiza si corresponde o no sostener el beneficio.

El director del programa remarcó además que el sistema cerró el año pasado con cerca de 26.800 beneficiarios, y que en 2026 esperan un aumento. La previsión está ligada, entre otros factores, al contexto económico y al valor del transporte. “Creemos y estamos convencidos de que por distintos factores este año va a incrementar un poquitito más, llámese el costo del boleto, la situación económica actual de las familias”, sostuvo.

El objetivo del beneficio, insistió, sigue siendo el mismo:

"Garantizar que más estudiantes jujeños puedan sostener y desarrollar sus estudios en toda la provincia" "Garantizar que más estudiantes jujeños puedan sostener y desarrollar sus estudios en toda la provincia"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rescataron a unas 20 personas aisladas tras un deslizamiento de tierra en el camino a Punta Corral

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Actividades en la Catedral por Semana Santa: cronograma completo

Gendarmería secuestró 34 mil atados de cigarrillos y más de 3,8 toneladas de hojas de coca en dos operativos

Atención en la RN 52: dos camiones quedaron varados en la Cuesta de Lipán

Lo que se lee ahora
Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral video
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel