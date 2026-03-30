BEGUP 2026: quiénes deben renovarlo y hasta cuándo es la fecha

El BEGUP ya puso en marcha la inscripción y renovación del beneficio para el ciclo lectivo 2026, y hay una fecha que los estudiantes jujeños tienen que tener muy presente: el trámite se extenderá hasta el 30 de abril . Quienes no lo hagan dentro de ese plazo no podrán continuar utilizando el boleto estudiantil gratuito provincial.

Así lo explicó Matías González , director del programa, al señalar que el proceso ya está habilitado para todos los niveles: inicial, primario, medio, terciario y universitario. “ Con el inicio del ciclo lectivo 2026 nosotros dimos inicio a lo que es la inscripción del boleto estudiantil gratuito provincial, que se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles ”, indicó.

"La Inscripción se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles" "La Inscripción se va a extender hasta el 30 de abril para todos los niveles"

El sitio oficial del programa muestra además la magnitud que hoy tiene el sistema en toda la provincia: 54.638 beneficiarios , 35 empresas de transporte y 576 tramos habilitados .

Qué tienen que hacer los estudiantes

González recordó que quienes todavía no iniciaron el trámite deben acercarse a las oficinas del programa con la documentación correspondiente. Allí se les toma una foto y se les emite una credencial física y virtual para poder usar el beneficio en las empresas de transporte habilitadas. En el caso de los menores de 16 años, deben presentarse acompañados por su padre, madre o tutor.

Entre los requisitos generales figuran el DNI original y fotocopia, la constancia de alumno regular 2026, y en caso de que el domicilio no coincida con el DNI, el certificado de residencia. Para el tramo Palpalá – Jujuy también se solicita la tarjeta SUBE y su fotocopia.

Para los estudiantes del nivel terciario y universitario que ya recibieron el beneficio en 2025, además se exige acreditar la aprobación de al menos dos materias, mediante analítico, libro matriz, libreta universitaria o certificado de la institución.

BEGU EN JUJUY Begup 2026 “Los que ya recibieron el beneficio en el 2025 del sector terciario o universitario, deben acreditar las inscripciones a dos materias por lo menos, mediante la constancia, el libro matriz o certificado de la institución para acreditar y poder mantener el beneficio”

Requisitos para acceder al beneficio

DNI original y fotocopia (frente y dorso)

En caso de ser menor de edad, DNI del tutor (uno por cada hijo).

Certificado de residencia (si el domicilio no coincide con el DNI).

Tarjeta SUBE (tramo Palpalá – Jujuy) y fotocopia.

Constancia de alumno regular 2026.

Para Nivel Universitario: constancia con vencimiento en 2027 y código QR.

Analítico con al menos dos materias aprobadas (Nivel Terciario y Universitario).

Renovantes: presentar carnet BEGUP otorgado anteriormente.

Qué pasa si no cumplen con los requisitos

Uno de los puntos más importantes de esta etapa tiene que ver con la renovación, y la acreditación de al menos dos materias rendidas. Según explicó González, si el estudiante no completa la documentación mínima o no acredita las condiciones exigidas, en principio no podrá mantener el beneficio.

De todos modos, aclaró que en algunos casos existe una instancia de evaluación. Esto ocurre especialmente cuando el problema está en no haber aprobado las dos materias requeridas en el nivel superior. En esas situaciones, el alumno puede presentar una nota explicando su caso y luego se analiza si corresponde o no sostener el beneficio.

El director del programa remarcó además que el sistema cerró el año pasado con cerca de 26.800 beneficiarios, y que en 2026 esperan un aumento. La previsión está ligada, entre otros factores, al contexto económico y al valor del transporte. “Creemos y estamos convencidos de que por distintos factores este año va a incrementar un poquitito más, llámese el costo del boleto, la situación económica actual de las familias”, sostuvo.

El objetivo del beneficio, insistió, sigue siendo el mismo:

"Garantizar que más estudiantes jujeños puedan sostener y desarrollar sus estudios en toda la provincia" "Garantizar que más estudiantes jujeños puedan sostener y desarrollar sus estudios en toda la provincia"