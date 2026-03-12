Belgrano vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo domingo 15 de marzo a las 17:30 (hora Argentina).

Así llegan Belgrano y Talleres Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes (RC), tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Instituto. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 1 gol y ha recibido 2 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.