Belgrano vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo domingo 15 de marzo a las 17:30 (hora Argentina).
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes (RC), tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.
Talleres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Instituto. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 1 gol y ha recibido 2 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.
