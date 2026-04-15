Boca Juniors confirmó la dura lesión de Agustín Marchesín

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, por lo que tendrá una recuperación que le demandará ocho meses. La información fue confirmada por el club a través de un parte médico en redes sociales.

A través de las redes sociales, Boca Juniors confirmó la dura lesión del arquero: "Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", indicaron en el texto que fue compartido por el Departamento Médico Fútbol Profesional.

La lesión de Agustín Marchesín se produjo a los 8 minutos del encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El arquero salió a tapar un remate a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano y volvió rápidamente a ocupar su lugar bajo los tres palos, pero al momento de frenarse a la espera del centro rival, las imágenes mostraron claramente cómo su rodilla derecha perdió estabilidad y sufrió una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos.

"Me rompí la rodilla", se leyó en los labios del futbolista de 38 años en pleno diálogo con los médicos y sus compañeros. Posteriormente, Marchesín abandonó el campo de juego de La Bombonera entre lágrimas y en la madrugada se confirmó la gravedad de la lesión, que fue notificada por el club este miércoles a la mañana.

Agustín Marchesín lesión

Tiempo de recuperación

La rehabilitación luego de que sea operado le demandará unos ocho meses, por lo que probablemente no vuelva a jugar este año y el Xeneize tendrá un cupo para incorporar un refuerzo.

Cabe recordar que este era el segundo partido del arquero tras el desgarro que sufrió en el aductor que le había impedido estar ante Talleres y frente a Universidad Católica, en el debut de Boca en la Copa Libertadores. Volvió en tiempo récord para estar ante Independiente y este martes era su segundo encuentro consecutivo.