Bolivia inicia la semana con 11 puntos de bloqueo y continúan los operativos de despeje

Bolivia comenzó la semana con 11 puntos de bloqueo activos en distintas carreteras del país, principalmente en el departamento de Cochabamba, donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos para restablecer la circulación y garantizar el tránsito en las principales rutas.

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Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los cortes de ruta se concentran en la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz y en la vía que une Cochabamba con Oruro, dos corredores estratégicos para el transporte de pasajeros y mercaderías.

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Durante este lunes, efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas continuaron avanzando hacia el sector de Confital, uno de los puntos donde se desarrollan las tareas de despeje de caminos.

Las autoridades informaron que los bloqueos activos se encuentran en zonas como Llavini, puente Sacta, Paracti, Puente Ñ, los puentes Vichuta e Ichoa, Espíritu Santo y San Jacinto, todos en Cochabamba. Además, se registran tres puntos de bloqueo en Oruro y uno en Santa Cruz.

El objetivo de los operativos es recuperar la circulación normal en las rutas nacionales y permitir el traslado de personas, alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

Estado de Excepción y tensión política

El país permanece bajo Estado de Excepción desde la semana pasada, una medida adoptada por el Gobierno en medio de las protestas impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.

Los manifestantes mantienen los bloqueos en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras las fuerzas de seguridad buscan despejar las rutas consideradas estratégicas para la actividad económica y el abastecimiento.

Desde la implementación de la medida excepcional, el Gobierno sostiene que logró reducir significativamente la cantidad de cortes de ruta existentes en distintas regiones del país.

Se reactivan los viajes interdepartamentales

Como resultado de los operativos de desbloqueo, varias carreteras interdepartamentales fueron rehabilitadas durante los últimos días, permitiendo que numerosos vehículos que permanecían varados desde hacía semanas pudieran retomar viaje.

Asimismo, se restablecieron los servicios de transporte entre la mayoría de los departamentos bolivianos. Sin embargo, la conexión vial entre Cochabamba y Santa Cruz continúa siendo una de las más afectadas por los bloqueos persistentes.

Más de 50 días de conflicto

Bolivia atraviesa una prolongada crisis vial y social que ya supera los 50 días. Durante ese período, los bloqueos generaron dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales en distintas regiones del país.

Además, diversos sectores productivos denunciaron importantes pérdidas económicas debido a las interrupciones del transporte y las dificultades logísticas para movilizar mercancías.

Mientras continúan los operativos de despeje, las autoridades buscan normalizar completamente la circulación en las rutas nacionales y reducir el impacto que el conflicto viene provocando sobre la economía y la vida cotidiana de millones de bolivianos.