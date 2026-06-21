Brasil y Escocia se juegan la clasificación en el cierre del Grupo C

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Escocia recibe el próximo miércoles 24 de junio a Brasil por la fecha 3 del grupo C del Mundial, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami.

Con el Grupo C llegando a una definición muy ajustada, ambos seleccionados van en busca de un lugar en la fase eliminatoria. La Canarinha lidera la zona con cuatro puntos gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que los británicos suman tres unidades y mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación.

Tras igualar 1-1 con Marruecos en su estreno y golear 3-0 a Haití en su segunda presentación, Brasil afronta la última fecha de la zona en lo más alto de la tabla. La Verdeamarela buscará sellar su clasificación y quedarse con el liderato de la zona.

Por su parte, Escocia comenzó su participación con una victoria por 1-0 sobre Haití, pero luego cayó por la mínima diferencia ante Marruecos, por lo que afrontará este compromiso con posibilidades concretas de clasificación y la ilusión de dar el golpe.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Escocia y Brasil, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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