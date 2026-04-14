Buscan a 2 menores desaparecidos en Jujuy

Difundieron en Jujuy tres pedidos de búsqueda para dar con el paradero de Mauro Nicolás Flores y Daniel Alejandro Ortega , todos menores de edad. Los avisos fueron emitidos por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC) .

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En los dos casos, se solicita a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos, comunicándose al 911 , a la comisaría más cercana o a los números de WhatsApp habilitados: 388-6828607 y 388-6860239 .

Mauro Nicolás Flores tiene 10 años , mide 1,35 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy .

Según la difusión oficial, tiene contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. Vestía campera deportiva azul, chomba celeste del colegio Nuevo Horizonte, pantalón deportivo azul y zapatillas blancas.

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Daniel Alejandro Ortega

Daniel Alejandro Ortega tiene 14 años, mide 1,70 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Palpalá.

Según el parte, tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello negro con degrade en los costados y ojos marrones. Vestía pantalón deportivo negro, buzo canguro negro, zapatillas azules y mochila negra.

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Cómo aportar información

Desde CINDAC pidieron que, ante cualquier dato que pueda servir para encontrarlos, la información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

También se pueden enviar mensajes por WhatsApp a los teléfonos 388-6828607 y 388-6860239.