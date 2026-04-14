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14 de abril de 2026 - 17:34
Jujuy.

Buscan a 2 menores desaparecidos en Jujuy

Se trata de Mauro Nicolás Flores, de 10 años y Daniel Alejandro Ortega, de 14. Solicitan a la comunidad aportar cualquier dato al 911.

Federico Franco
Por  Federico Franco
busqueda de personas (2)

Difundieron en Jujuy tres pedidos de búsqueda para dar con el paradero de Mauro Nicolás Flores y Daniel Alejandro Ortega, todos menores de edad. Los avisos fueron emitidos por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC).

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En los dos casos, se solicita a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos, comunicándose al 911, a la comisaría más cercana o a los números de WhatsApp habilitados: 388-6828607 y 388-6860239.

Quiénes son los menores buscados

Mauro Nicolás Flores

Mauro Nicolás Flores tiene 10 años, mide 1,35 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.

Según la difusión oficial, tiene contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. Vestía campera deportiva azul, chomba celeste del colegio Nuevo Horizonte, pantalón deportivo azul y zapatillas blancas.

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Daniel Alejandro Ortega

Daniel Alejandro Ortega tiene 14 años, mide 1,70 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Palpalá.

Según el parte, tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello negro con degrade en los costados y ojos marrones. Vestía pantalón deportivo negro, buzo canguro negro, zapatillas azules y mochila negra.

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Cómo aportar información

Desde CINDAC pidieron que, ante cualquier dato que pueda servir para encontrarlos, la información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

También se pueden enviar mensajes por WhatsApp a los teléfonos 388-6828607 y 388-6860239.

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