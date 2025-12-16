Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tuvo un cambio de fondo a nivel nacional. A través del Decreto 196/2025 , el Gobierno reformó la Ley Nacional de Tránsito y rediseñó el esquema de controles para autos y otros vehículos en todo el país.

Política. Paro de controladores: cómo afecta a los vuelos de Jujuy en Navidad y Año Nuevo

La verificación sigue siendo obligatoria para circular, pero ahora cambian los plazos , se amplía la red de lugares donde se puede hacer el trámite y se incorpora un certificado digital que convivirá con la oblea tradicional. El objetivo oficial es hacer el sistema “más accesible y moderno” sin perder el foco en la seguridad vial .

Uno de los cambios centrales está en cada cuánto hay que hacer la verificación técnica:

En la práctica, esto implica que los autos nuevos tendrán menos controles en los prime

Los vehículos no particulares (transporte, carga, etc.) deberán hacer la RTO todos los años desde su inscripción inicial .

Los vehículos con más de 10 años seguirán haciendo la verificación una vez por año .

Los vehículos 0 km harán su primera VTV a los 5 años del patentamiento.

image

Más talleres habilitados y fin de la tarifa única

Otro eje fuerte de la reforma es la apertura del sistema de VTV. Ya no serán sólo las plantas estatales o concesionadas de siempre:

Podrán hacer la VTV los talleres particulares y las concesionarias oficiales que se inscriban como Talleres de Revisión Técnica (TRT) .

Para ser TRT deberán cumplir una lista de equipos mínimos obligatorios (alineador de faros con luxómetro, detector de holguras, frenómetro, analizadores de gases, elevador o fosa, entre otros).

Con esta apertura, se elimina la tarifa única nacional: cada planta o taller podrá fijar su propio precio, y la competencia entre centros debería empujar mejores servicios y valores, aunque también puede generar diferencias de costo entre regiones.

El nuevo esquema también prevé un registro digital nacional donde se volcarán todas las revisiones realizadas, lo que permitirá un seguimiento más claro del estado del parque automotor.

Certificado digital y rol de las provincias

La reforma incorpora la oblea digital de la VTV:

Además del clásico sticker en el parabrisas, la revisión aprobada quedará disponible en la app y la web de Mi Argentina , igual que la licencia y la cédula digital.

En una primera etapa convivirán la oblea física y la digital, con la idea de que más adelante el sistema sea completamente digital.

Un punto clave: para que estos cambios se apliquen efectivamente en cada lugar, provincias y municipios deben adherir a la reforma. Si una jurisdicción no adhiere, seguirá vigente el sistema de VTV que ya tenía, con sus propias reglas y plazos. Las que sí adhieran podrán habilitar centros de verificación de alcance nacional, de modo que un conductor pueda hacer la VTV en cualquier taller autorizado del país, sin importar la provincia donde está radicado el vehículo.