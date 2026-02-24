Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este jueves

Salta y todo el país ya viven la previa de una nueva edición de la Serenata a Cafayate , uno de los festivales folclóricos más importantes del norte argentino, que este año celebra su 52° edición .

En ese sentido, Canal 4 de Jujuy llevará la fiesta a los hogares con una transmisión en vivo exclusiva para sus clientes, los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero , desde las 21 horas , directamente desde el escenario de la Bodega Encantada , ubicada sobre calle Nuestra Señora del Rosario, entre Colón y Chacabuco.

Durante las tres noches, el público podrá disfrutar no solo de artistas consagrados, sino también de nuevas voces, ballets y expresiones culturales que forman parte de la identidad del Valle Calchaquí. Además, se presentarán los ganadores de la Pre-Serenata y la Niña de la Serenata 2026 , aportando un espacio clave para los talentos emergentes.

21:40 hs. Karvankas

22:00 hs. Daniel Damico

22:30 hs. Alumnos Esc. de Música, Homenaje

22:45 hs. Jacinta Condori

23:15 hs. Victoria Fama, Pre Serenata

23:35 hs. Ahyre

00:40 hs. Ballet Sol Calchaqui

01:05 hs. Jorge Rojas

02:10 hs. Ballet El Algarrobal

02:35 hs. Los Nocheros

04:05 hs. Raul Rogelio Guantay Coplero

04:25 hs. Sergio Galleguillo

El viernes 27 será una noche cargada de voces populares, con las presentaciones de Lucio “El Indio” Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar. Completan la cartelera Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Angelo Aranda, Lautaro D’Amico, Lorena Carpanchay y Ecos de mi Tierra, junto a los ballets Rescatando mis Raíces y Almafuerte.

El gran cierre será el sábado 28, con El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4 como principales figuras. También actuarán Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chaves, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco, además de los ballets Horizontes y Pueblo Mío.

Serenata a Cafayate Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Un cierre con broche de oro para los festivales de verano

El evento, nacido en la década de 1970 por iniciativa de Don Arnaldo Etchart, creció hasta consolidarse como uno de los referentes más importantes del folclore en Argentina. Gracias al impulso de figuras como César Fermín Perdiguero, la Serenata a Cafayate logró mantener viva su esencia y convertirse en un hito cultural del norte argentino.

Este festival representa el cierre de la tradicional gira de eventos folclóricos de verano por los Valles Calchaquíes. Durante tres noches, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones que abarcan lo mejor del folclore argentino en un entorno único, rodeado de montañas y viñedos.

Cafayate ya se prepara para recibir a miles de turistas que año a año colman sus calles, hoteles y restaurantes. Este espectáculo no solo destaca por la calidad de su música, sino también por la riqueza cultural que representa para el norte argentino.

Con una grilla que combina tradición, artistas consagrados y nuevas figuras del folclore, la Serenata a Cafayate promete tres noches a puro canto, danza y celebración de la cultura del norte argentino, que también se podrá vivir desde casa gracias a la transmisión exclusiva de Canal 4.